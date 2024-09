Papà e i tre figli piccoli trovati morti in casa: cos’è successo

Mentre l’Italia intera è rimasta sconvolta dalla strage di Paderno, dove un ragazzo di 17 anni ha ucciso tutta la sua famiglia, altre terribili notizie arrivano dall’estero. Un terribile episodio si è verificato nella tranquilla zona di Staines-Upon-Thames nel Surrey. Quattro persone, tra cui un padre e i suoi tre figli piccoli, sono stati trovati morti a Staines-Upon-Thames, nel Surrey, nel Regno Unito. Le vittime erano Piotr Świderski, 39 anni, cittadino polacco, e i suoi figli gemelli e il loro fratello minore, tutti di età inferiore ai quattro anni. Vediamo insieme cos’è successo. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Strage di Paderno, emergono nuove inquietanti dinamiche sull’accaduto

Leggi anche: Strage di Paderno, i post sui social del padre di Riccardo

Leggi anche: Esplode un reattore chimico, è strage: decine di morti e feriti

Leggi anche: Strage di Erba, poco fa la notizia ufficiale su Rosa e Olindo: cosa è stato deciso

Regno Unito, papà e i tre figli trovati morti in casa: i fatti

Una vera e propria tragedia è avvenuta nel Regno Unito, dove un padre e i suoi figli sono stati trovati senza vita in casa. La comunità locale è scioccata e profondamente commossa da quanto accaduto. I corpi sono stati scoperti nella loro abitazione in Bremer Road da un’ambulanza arrivata intorno alle 13:00 di giovedì 29 agosto 2024. Come riportato da Caffeina, la Polizia ha immediatamente avviato un’indagine per determinare le circostanze di questa tragedia. Gli agenti sottolineano che si tratta di un episodio isolato, che potrebbe trattarsi di un omicidio-suicidio e che non ci sono altri indagati.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”