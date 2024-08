Esplode un reattore chimico, è strage: decine di morti e feriti

Una forte esplosione ha innescato un incendio nel reattore chimico in un impianto farmaceutico, mercoledì pomeriggio. Almeno 17 i lavoratori che hanno perso la vita e altre 30 le persone ferite. Scene angoscianti mostrano i feriti arrivare in ospedale con la pelle divorata dal fuoco.

Esplode un reattore chimico, è strage

Nel pomeriggio di ieri, 21 agosto, una devastante esplosione è avvenuta in una fabbrica farmaceutica situata nel distretto di Anakapalli, nello stato dell’Andhra Pradesh, nel sud-est dell’India. L’incendio e l’esplosione hanno avuto luogo intorno alle 14.15 ora locale. Nella sede lavorano circa 380 persone. Secondo quanto riferito dal quotidiano The Hindu, l’incendio sarebbe stato causato da una fuga di gas che ha rapidamente avvolto l’intero impianto. Il commissario di polizia distrettuale, Deepika, ha dichiarato che le operazioni di soccorso sono terminate, confermando il bilancio di 17 morti e 34 feriti. Nessuno sarebbe rimasto intrappolato all’interno della struttura. Sono ancora in corso le indagini per determinare l’esatta causa del terribile incidente. (continua dopo la foto)

Una scena orribile

Le autorità locali hanno confermato che l’esplosione, di incredibile potenza, ha disperso resti umani in tutto il sito, una scena descritta come orribile e strazianti dagli stessi soccorritori.

Il primo ministro dello Stato, Chandrababu Naidu, che oggi si recherà sul posto, ha espresso “profondo shock” per l’incidente assicurando ogni sforzo per salvare le vite dei feriti e stare vicino alle famiglie dei defunti, e ha ordinato un’indagine sull’incidente, promettendo azioni severe contro eventuali responsabili.onosciuta come la farmacia del mondo, l’India ospita molti impianti di produzione di prodotti farmaceutici.