14enne si sveglia dal coma dopo un mese dall’incidente: le sue parole

Varie. Dopo settimane di angoscia, preghiere e attesa, finalmente arriva la notizia tanto sperata a Brugherio: la 14enne coinvolta in un terribile incidente stradale lo scorso 18 luglio si è risvegliata dal coma. La giovane era stata vittima di un grave incidente insieme a una sua amica, gettando nel panico non solo i genitori e i familiari, ma anche l'intera comunità locale, che si è stretta attorno alla famiglia con un forte senso di solidarietà. Dopo un mese di apprensione, questo risveglio rappresenta un raggio di speranza per tutti coloro che le sono stati vicini in questo momento difficile.

14enne si sveglia dal coma dopo un mese dall’incidente

Le due ragazzine stavano viaggiando a bordo di un monopattino quando è avvenuto il tragico schianto con un’auto. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio in via San Cristoforo, all’incrocio con via Occhiate. Le conseguenze per una delle giovani sono state gravissime: è stata trasportata d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano, in condizioni critiche. L’amica che era con lei, fortunatamente, ha riportato ferite meno gravi. La notizia dell’incidente ha sconvolto l’intera comunità di Brugherio, che ha subito organizzato una veglia di preghiera molto partecipata, con l’intento di sostenere la famiglia della ragazza e sperare nel suo recupero.

La buona notizia tanto attesa è finalmente arrivata: la giovane coinvolta nell’incidente si è risvegliata dal coma. La famiglia ha condiviso l’annuncio con un post sui social, esprimendo la loro gioia per i primi progressi della 14enne. La ragazza sta rispondendo positivamente alle terapie, è in grado di alzarsi da sola e ha persino pronunciato la parola “mamma”, un segnale incoraggiante del suo recupero. Sul luogo dell’incidente, avvenuto lo scorso luglio, erano intervenuti gli agenti della polizia locale di Brugherio, che continuano a lavorare per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente

