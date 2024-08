Home | Dramma in Italia: ragazzino di 13 anni trovato privo di sensi in piscina

Varie. Dramma in Italia. Tragedia evitata per un soffio questa mattina, martedì 20 agosto 2024, a Cremona, dove un ragazzino di 13 anni è stato scoperto privo di sensi sul fondo della piscina di un centro sportivo della città. L’episodio ha suscitato grande preoccupazione e ha lasciato sotto shock l’intera comunità. La dinamica dell’incidente rimane ancora poco chiara e sono in corso le indagini per capire cosa sia successo esattamente. (Continua a leggere dopo le foto)

Dramma in Italia, ragazzino di 13 anni trovato privo di sensi in piscina a Cremona

Dramma in Italia. Tragedia sfiorata questa mattina a Cremona, dove un ragazzo di 13 anni è stato rinvenuto privo di conoscenza sul fondo della piscina di un centro sportivo. L’incidente, di cui non sono ancora del tutto chiare le circostanze, ha scosso profondamente la comunità locale. L’allarme è stato dato poco dopo le 11:00, quando il personale del centro ha notato il giovane fermo sott’acqua e ha prontamente avvisato l’Areu 118.

Sul posto è giunta un’équipe medica che ha trovato il ragazzino in arresto cardiocircolatorio. I soccorritori hanno immediatamente iniziato le manovre di rianimazione, tentando di stabilizzare il ragazzo sul posto. Considerata la gravità della situazione, si è deciso di trasferirlo d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo, un centro specializzato per affrontare emergenze di questo tipo.

