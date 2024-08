Un terribile incidente stradale tra bus e auto ha causato la morte di 13 persone, ferendone altre 50. L’incidente è avvenuto stamattina sulla strada statale nel nord del paese. Un autobus si è scontrato frontalmente con un auto, finendo in un fossato. (Continua…)

Incidente stradale, bus contro auto: almeno 13 morti

Un autobus di linea si è scontrato frontalmente con un auto ed è finito in un fossato. La dinamica del terribile incidente è ancora poco chiara, ma, stando alle testimonianze dei sopravvissuti, il bus avrebbe avuto problemi con i freni. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori. Tredici persone sarebbero morte in seguito all’incidente, mentre altre cinquanta sarebbero rimaste ferite, alcuni di questi in condizioni gravi. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)