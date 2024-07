Terribile incidente, bimba di 8 anni e la madre investite sulle strisce

Una tragedia si è verificata questa mattina nella Capitale. Mamma e figlia stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali, quando sono state investite da un’automobilista. L’impatto è stato talmente forte da farle sobbalzare per alcuni metri.

Bimba di 8 anni e la madre investite sulle strisce

Un altro grave incidente stradale in via Nemorense. Causato dall’eccessiva velocità e dal mancato rispetto delle strisce pedonali. Madre e figlia, di 38 e 8 anni, sono state investite da un’auto nella mattinata di oggi, lunedì 29 luglio, all’incrocio con via Bacchiglione, al quartiere Trieste. A travolgerle è stata una donna di 65 anni che non ha rispettato l’attraversamento pedonale: le vittime sono state sbalzate in avanti di alcuni metri. Secondo quanto riportato da il Corriere della Sera, il veicolo, una Fiat Panda, non avrebbe rispettato l’attraversamento. Ma sul posto sono ancora in corso le indagini dei caschi bianchi. (continua dopo la foto)

Tragedia sfiorata

Immediati i soccorsi, dapprima di alcuni pattuglie dei carabinieri e quindi dei vigili urbani insieme con le ambulanze dell’Ares 118. Madre e figlia sono state trasportate in codice rosso al policlinico Umberto I. All’inizio sembrava si trovassero in condizioni critiche, ma una volta arrivate al triage sono state accolte in codice arancione e verde. La conducente della Panda è stata presa in consegna dagli agenti della polizia municipale: sarà sottoposta all’alcoltest e al drugtest anche se secondo i primi accertamenti sarebbe proprio la velocità o una distrazione la causa dell’incidente. Non si esclude che nelle prossime ore venga acquisito il suo telefonino per capire se mentre guidava stava parlando o chattando con qualcuno.

Lo stesso incrocio è finito al centro delle proteste dei residenti proprio per la sua pericolosità e per il mancato rispetto del passaggio dei pedoni. Un mese fa c’è stato un altro incidente con auto ribaltata e tre feriti a causa sempre della velocità in quel caso di una Smart condotta da un uomo.