Panico in spiaggia, enorme sciame fa fuggire i bagnanti

La storia che stiamo per raccontarvi vi lascerà completamente senza parole. Un enorme sciame di libellule si è abbattuto su una spiaggia costringendo i bagnanti terrorizzati a mettersi al riparo, mentre la loro giornata al sole si trasformava in un film apocalittico. Tra i bagnanti, tra i quali tanti bambini, si è scatenato il panico. Diversi video pubblicati sui social mostrano uno sciame di libellule che ronza sulla spiaggia, ‘attaccando’ decine di bagnanti spaventati. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Quintali di pesci morti sulla famosa spiaggia italiana: turisti in fuga

Leggi anche: Malore improvviso, trovato morto in spiaggia: bagnanti sotto choc

Leggi anche: Traghetto provoca onda anomala, bagnanti feriti sulla spiaggia: cos’è successo (VIDEO)

Leggi anche: Spari in spiaggia in Italia: uomini armati di fucile seminano il panico

Rhode Island, sciame di libellule fa fuggire i bagnanti

Un bagnante, che ha filmato dell’arrivo dello sciame di libellule, come riportato da Caffeina, stima che al suo arrivo, sabato 27 Luglio 2024 intorno alle 9.30, sulla spiaggia ci fossero “centinaia” di libellule. A mezzogiorno, sostiene, “milioni” di insetti “che volavano molto velocemente” avevano invaso la spiaggia statale di Misquamicut a Westerly, nel Rhode Island. “Santo cielo. Guardate questo, oh mio Dio”, ha detto la 52enne mentre riprendeva la scena con il cellulare. “Guardate lo sciame qui. Non ho mai visto niente del genere in vita mia”, si sente nel filmato mentre gli insetti volano sopra di lei e i suoi amici.

“Scopriamo altri dettagli nella pagina successiva”