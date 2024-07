Traghetto provoca onda anomala, bagnanti feriti sulla spiaggia: cos’è successo (VIDEO)

Varie. Un traghetto ha provocato una spaventosa onda anomala. L’acqua ha travolto i bagnanti, ferendoli, e spazzando via sedie a sdraio ed effetti personali delle persone che erano presenti in spiaggia. Scopriamo insieme nei dettagli che cosa è successo. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Bus sbanda e precipita nel burrone: morti 8 musicisti

Leggi anche: Terribile incidente in Italia: elicottero precipita e va in fiamme

Traghetto provoca onda anomala, bagnanti feriti sulla spiaggia

Con il caldo che non lascia un attimo di pace, pensare di essere su una spiaggia di Mykonos in questo momento rappresenta un bellissimo sogno. Sogno realizzato da chi, adesso, si trova davvero sull’isola dell’Egeo. Eppure, i bagnanti della spiaggia Agios Stefanos sono stati risvegliati bruscamente dall’idillio di mare e sole nel quale si trovavano. Per quale motivo? Un traghetto troppo vicino alla riva ha creato una spaventosa onda anomala. Il tragico evento è avvenuto sulla spiaggia di Agios Stefanos, a Mykonos. L’acqua ha travolto i bagnanti ferendo due persone e spazzando via sedie a sdraio ed effetti personali delle persone in spiaggia. Il video dell‘onda anomala è diventato immediatamente virale, facendo il giro del web e scatenando le reazioni degli utenti che sono rimasti senza parole davanti alle spaventose immagini.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva