Incidente in piscina, gravissimo bimbo di 5 anni

Tragico incidente nella mattinata di ieri, domenica 28 luglio 2024. Protagonista un bambino di 5 anni che stava nuotando in piscina. Ad un certo punto, i bagnini della struttura hanno capito che qualcosa non andava e si sono precipitati a soccorrerlo. In seguito, il piccolo è stato trasportato in elicottero all’ospedale dopo che si è sentito male nell’acqua della piscina. Come sta ora? (Continua dopo le foto)

Cermenate, incidente in piscina: bambino di 5 anni in gravi condizioni

Momenti a dir poco drammatici quelli vissuti alla piscina Aqvasport di Cermenate, in provincia di Como. Poco prima delle ore 13 di ieri, domenica 28 luglio 2024, un bambino di 5 anni si è sentito male pare mentre fosse in acqua. Il piccolo sarebbe stato recuperato in acqua dai bagnini della società che gestisce l’impianto, di proprietà comunale. Subito è scattata la chiamata ai soccorsi. In pochi minuti sono arrivati sul posto i medici e i sanitari in ambulanze da Lentate sul Seveso e Fino Mornasco e in automedica, oltre all’elisoccorso. (Continua dopo le foto)

I soccorsi

I soccorritori hanno rianimato a lungo il bimbo prima che l’elisoccorsi lo trasportasse all’ospedale di Bergamo in gravi condizioni. Come sta il bambino oggi? Da ieri, il piccolo si trova ricoverato in Terapia intensiva all’ospedale di Bergamo, dove è arrivato con l’elisoccorso. Non è ancora chiaro se ad oggi, il bambino sia fuori pericolo, fa sapere Fanpage. Cosa gli è successo in piscina?

