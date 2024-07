Addio al famoso pasticcere italiano: Vincenzo non ce l’ha fatta

Alla notizia della prematura scomparsa di Vicenzo, l’intera Sicilia è rimasta senza parole. Lui e suo fratello erano i maghi dei lievitati. Il 43enne era stato il fondatore assieme al fratello Giulio di “Desserteria Bonfissuto”, una delle più rinomate pasticcerie italiane. I suoi panettoni esportati in tutto il mondo. Vediamo nel dettaglio che cosa gli è successo. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Uomo di 42 anni trovato morto in casa: emerge una terribile ipotesi

Leggi anche: Malore improvviso, trovato morto in spiaggia: bagnanti sotto choc

Leggi anche: È morto Fulvio, l’Italia piange un grande imprenditore

Leggi anche: Calciatori italiani in lutto, morto a 22 anni per choc anafilattico alla festa

Morto Vincenzo Bonfissuto: il noto pasticcere aveva 43 anni

Un malore improvviso si è portato via a soli 43 anni, l’imprenditore Vincenzo Bonfissuto, originario di Canicattì, fondatore assieme al fratello Giulio di un’industria dolciaria che che si è imposta sul mercato internazionale, in particolare, per i panettoni e le colombe artigianali. Bonfissuto sarebbe stato colto da un arresto cardiaco mentre si trovava a Bologna. L’annuncio della sua scomparsa è stato dato dal sindaco Vincenzo Corbo attraverso Facebbok: “Canicattì, oggi piange l’improvvisa e prematura scomparsa di Vincenzo Bonfissuto. Un giovane che insieme al fratello nel giro di pochi anni ha saputo costruire una celebre azienda che ha fatto parlare di se e della nostra città per la realizzazione di panettoni e colombe artigianali, apprezzati e gustati in Italia, in Europa ed anche in altri parti del mondo.

A nome mio, della giunta e dell’intera città di Canicattì manifestiamo vicinanza alla famiglia Bonfissuto, ai figli, alla moglie, ai genitori ed a tutti i parenti in questo momento di grande ed incolmabile dolore.

La sua è stata una esperienza straordinaria, come uomo e come imprenditore, ha testimoniato un attaccamento sincero alla nostra città, è stato artefice di scelte ed investimenti importanti che hanno portato posti di lavoro, ha contribuito a far diventare Canicattì punto di riferimento e di eccellenza. Ed è per questo che tutti lo ricorderemo con commozione ed affetto certi che il messaggio che ha portato avanti resterà da esempio per tanti altri giovani della nostra città”.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”