Calciatori italiani in lutto, morto a 22 anni per choc anafilattico alla festa

Calciatori in lutto, Mario Di Donato morto a 22 anni: i fatti

Una tranquilla serata tra amici ad una festa si è trasformata in pochi secondi in una vera e propria tragedia. Sabato sera, 20 Luglio 2024, Mario Di Donato, barbiere che aveva tagliato i capelli anche ai calciatori di Sassuolo e Udinese, è morto a 22 anni dopo un malore avuto alla festa Funkyland della musica degli anni Settanta a San Giovanni in Persiceto (Bologna). Il giovane sarebbe crollato a terra dopo aver bevuto un sorso di vino e avrebbe perso i sensi. Ricoverato d’urgenza al Sant’Orsola di Bologna, è morto poco più tardi. Da quanto si è potuto apprendere sembra che il ragazzo soffrisse di allergie e di asma, tuttavia le ragioni del fatale choc anafilattico restano ancora ignote. Non ci sarebbero dubbi, invece, sulle cause naturali della morte del 22enne, tanto che non è stata disposta l’autopsia, come riporta il Resto del Carlino.

