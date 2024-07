È morto Fulvio, l’Italia piange un grande imprenditore

In queste ore un terribile lutto ha colpito la regione delle Marche. Un noto imprenditore italiano, Fulvio, è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari. Una volta diffusa la notizia della sua morte improvvisa un’intera comunità si è stretta in un abbraccio intorno alla sua famiglia, sconvolta dal dolore. Vediamo nel dettaglio che cos’è successo al famoso manager. (Continua a leggere dopo le foto)

È morto Fulvio Tonti, il manager dell’Ifi aveva 50 anni

Lutto nelle Marche: è morto improvvisamente Fulvio Tonti, 50 anni, di Cattolica, manager della Ifi, società che ha visto tra i fondatori il padre Gianfranco, già presidente di Confindustria Pesaro, deceduto quattro mesi fa. Una morte naturale quella di Fulvio Tonti, come riporta Il Messaggero, ma di cui non si conoscono le cause. L’uomo, infatti, è stato colto da un malore. Il 23 Luglio 2024 aveva compiuto gli anni. Il cordoglio di Confindustria Pesaro con la presidente Alessandra Baronciani e il direttore Andrea Baroni: “Siamo profondamente addolorati per questa grave perdita che colpisce nuovamente la famiglia Tonti. Ci stringiamo a loro e ai dipendenti del gruppo con grande affetto”.

