È morto la mattina del 22 luglio a Roma, il noto stilista che aveva portato la capitale alla ribalta internazionale. Aveva vestito le dive e tra le sue clienti c’erano donne del calibro di Jacqueline Kennedy, Audrey Hepburn, Lauren Bacall, Claudia Cardinale, Allegra Agnelli, le regine di Grecia, del Belgio, di Danimarca, l’aristocrazia italiana ed europea.

Ci lascia per sempre un pezzo di storia

È morto Pierluigi Tricò. Aveva 93 anni lo “stilista delle regine“, come viene definito nel libro scritto dal nipote Andrea Scazzola nel 2021. Meno noto ai più rispetto a Giorgio Armani e simili, è comunque stato un personaggio importante per il mondo della moda italiana. Gli abiti sfilavano ovunque da Palazzo Pitti e Trinità dei Monti fino a Parigi a New York a Mosca. (continua dopo la foto)

Chi era Pierluigi Tricò

Nato a Roma il 21 giugno 1931, frequenta il liceo classico al Convitto nazionale. Insieme al fratello Luciano, matita e anima amministrativa, i genitori Giulio e Bianca, e la cognata Fiorenza fondano Trico’. Il marchio diventa una prima autonoma boutique nel 1961 con l’apertura dell’atelier a Via Gianturco, che da quel primo salotto del Flaminio con l’arazzo vola sulla pelle delle donne più belle e famose del mondo a segnarne le curve con eleganza e personalità, coniugando trasgressiva innovazione a semplicità classica.

Dagli Anni 60 vestì le donne più belle ed eleganti. Un giorno la principessa Letizia Boncompagni Ludovisi lo chiamò: “Domani tieniti pronto. Ti porto una persona“. Alle tre del pomeriggio, davanti all’atelier, si fermarono tre limousine. Da quella in mezzo scese un marine americano in uniforme. Aprì lo sportello e dalla Cadillac, seguita da un piccolo corteo, si fece strada Jackie Kennedy, la first lady Usa. “Lei era in visita semi ufficiale, andò da papa Giovanni XXIII e da Giovanni Gronchi, all’ultimo anno come presidente della Repubblica“, raccontò in un intervista Tricò. Rimase di sasso, riuscendo però a mantenere una certa disinvoltura.

I funerali si terranno questa mattina alle 10.30 nella chiesa di Piazza del Popolo a Roma.