Sono usciti da poco sui media i colloqui in carcere tra i genitori di Turetta e il figlio. Si tratta di un'intercettazione che risale allo scorso 3 dicembre 2023, un mese dopo l'omicidio della sua ex fidanzata Giulia Cecchettin. Non sono piaciute le parole dei genitori di Filippo Turetta al figlio. Sui social in queste ore sono apparsi decini di commenti durissimi contro la famiglia del ragazzo.

Filippo Turetta, le parole choc dei genitori in carcere

La conversazione è stata intercettata dagli investigatori e inserita nel fascicolo processuale, per poi diventare di dominio pubblico nei giorni scorsi. Nel colloquio in carcere, a parlare è soprattutto Nicola Turetta, che sembra voler rassicurare ad ogni costo il figlio. Il padre ha cercato di spiegargli che nonostante tutto, potrà avere comunque un futuro, probabilmente per incoraggiarlo ed evitare un finale spiacevole. Secondo molti però, l'uomo ha usato delle parole difficili da digerire dopo l'efferato delitto commesso dal figlio.

“Hai fatto qualcosa, però non sei un mafioso, non sei uno che ammazza le persone, hai avuto un momento di debolezza. Non sei un terrorista. Devi farti forza. Non sei l’unico. Ci sono stati parecchi altri. Però ti devi laureare – le parole di Nicola Turetta -. Ci sono altri 200 femminicidi. Poi avrai i permessi per uscire, per andare al lavoro, la libertà condizionale. Non sei stato tu, non ti devi dare colpe perché non potevi controllarti“. Il figlio poi ha rivelato che i magistrati si sono comportati con lui meglio di quanto si aspettasse e ha anche espresso il timore di essere lasciato dal suo avvocato difensore: “Magari non ce la faccio a riferirgli tutto, io non ho detto tutto”, le sue parole. Il discorso dei genitori di Turetta ha sconvolto tutti.

