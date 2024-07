Addio alla signora della birra: fatale un incidente domestico, i dettagli

Se n’è andata ieri mattina all’ospedale di Pescara, una delle donne più in vista della città. Erede degli industriali produttori della famosa birra, avrebbe compiuto 81 anni il prossimo 19 agosto. Cresciuta nel lusso, ma con una severa educazione, la signora della birra è morta in seguito ad un incidente domestico. A darne l’annuncio i figli.

Addio alla signora della birra

Era una giovane sposa quando, negli anni ’60, si era trasferita a Pescara con il marito Riccardo Cristini, (morto il 2026 a causa di un’incidente stradale) ingegnere nell’azienda di famiglia, inviato in Abruzzo per realizzare di un nuovo stabilimento. Annalena Menazzi Moretti è morta ieri mattina, all’ospedale di Pescara a causa di un incidente domestico. Il prossimo 19 agosto avrebbe compiuto 81 anni, portati invidiabilmente con il fisico asciutto dovuto alla costante cura del corpo. Imprenditrice raffinata, esperta di arte, era nata e cresciuta a Udine, nel lusso di una grande villa, ricevendo dai genitori una rigida educazione, passata anche per un collegio svizzero e le lezioni di una istitutrice olandese.

Intensa anche la sua vita sentimentale sfociata in due matrimoni ed amori e relazioni con principi, artisti, manager, tutto raccontato nel libro “Sposerò il baffone” pubblicato nel 2002. L’autrice amava però sottolineare che quella con il sociologo Dario Paolucci scomparso nel 2012, era stata la sua storia più importante. (continua dopo la foto)

L’incidente domestico

Giovedì sera, Annalena, è caduta accidentalmente in casa ed è stata ricoverata in ospedale, dove poche ore dopo è avvenuto il decesso a causa di alcune complicazioni. Lasignora della birra lascia i figli Guido, Martina, le nipoti Gisele e Maresia, la nuora Monia. La salma resterà nell’obitorio del Santo Spirito, dove ieri in tanti le hanno reso omaggio, fino al momento del funerale previsto oggi alle 17 nella Chiesa del Mare.