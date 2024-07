Una cena tra amiche si è trasformata in una tragedia. Giuliana Faraci, una donna di 40 anni, è morta quattro giorni fa a Sant’Agata di Militello dopo una cena a base di pesce in un ristorante nel messinese. La 40enne una volta tornata a casa ha accusato un malore che le è stato fatale. Gli inquirenti stanno ricostruendo le ultime ore della vittima, che non aveva problemi di salute, soprattutto le fasi dell’assistenza da parte del 118 e in queste ore è giunta una svolta nel caso. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Piccola Agnese morta in auto, colpo di scena sul papà: cosa succede

Leggi anche: Bimba di un anno morta in auto, il padre accusato rompe il silenzio

Leggi anche: Addio a Linda, chi era la ragazza morta annegata davanti al fidanzato

Leggi anche: I medici le dicevano che aveva solo bisogno di riposo perché incinta: Olivia è morta a 25 anni

Giuliana Faraci morta dopo la cena di pesce: due indagati

Giuliana Faraci è morta quattro giorni fa dopo una cena di pesce. Un medico e un infermiere sono stati iscritti dalla Procura di Patti (Messina) nel registro degli indagati per la sua morte. Come apprende l’Adnkronos, i due sanitari sono indagati per omicidio colposo. L’infermiere le aveva fatto una iniezione, dopo il malore avuto, mentre il medico del Pronto soccorso, che l’aveva visitata, non l’aveva voluta ricoverare nonostante le insistenze della ragazza e dei suoi familiari. È in corso, in queste ore, l’autopsia sul corpo della donna, eseguita dal medico legale Ventura Spagnolo.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”