Bonus vacanze 2024, come funziona e chi può approfittarne

Anche quest’anno agevolazioni per chi ama viaggiare. Tra le iniziative più interessanti c’è il “Bonus vacanze 2024 Inps”, ideato per promuovere il turismo e permettere a tutti di scoprire le bellezze d’Italia. Ecco come funziona questo bonus, a chi spetta e quali sono i requisiti per ottenerlo.

Bonus vacanze 2024, come funziona

Anche quest’anno l’Inps ha rinnovato il Bonus vacanze, un’agevolazione rivolta a specifiche categorie di pensionati per incentivare il turismo in Italia. L’importo, fino a un massimo di 1.400 euro, varia a seconda della durata del soggiorno e dell’Isee di chi ne fa richiesta. Per soggiorni di almeno 15 giorni e 14 notti, il contributo può arrivare fino a 1.400 euro, mentre per soggiorni di 8 giorni e 7 notti è previsto un massimo di 800 euro. Il bonus copre parte delle spese per le vacanze dei beneficiari per viaggi prenotati tra il 1° maggio e il 17 dicembre 2024 escluso il periodo compreso tra il 9 e il 29 agosto.

Possono usufruirne principalmente pensionati iscritti a particolari gestioni previdenziali, coniugi e figli convincenti con disabilità grave, ma anche famiglie con un Isee sotto i 40mila euro

