Un’altra tragedia al mare, Giorgio muore a soli 19 anni

Ogni anno in Italia circa 400 persone muoiono annegate e 800 vengono ricoverate come conseguenza dell’annegamento. A questi numeri si affiancano circa 60 mila salvataggi sulle spiagge e più di 600 mila interventi di prevenzione da parte dei bagnini. Dati che spanventano e che purtroppo si ripropongono ogni anno, soprattutto nel periodo estivo. In queste ore un’altra tragedia è avvenuta in mare e a pagarne le conseguenze è stato Giorgio, un ragazzo di 19 anni. (Continua a leggere dopo le foto)

Tragico incidente in Sardegna: muore 19enne durante snorkeling

Giorgio Noris, 19 anni, è deceduto mentre faceva snorkeling insieme a un gruppo di amici durante una vacanza in Sardegna. La tragedia è avvenuta a Loiri Porto San Paolo, sulla costa nord-orientale dell’isola. Come riportato da The social post, la Procura di Tempio Pausania ha aperto un’indagine per chiarire le circostanze della morte del giovane. Noris stava nuotando intorno a un gommone con i suoi amici quando questi si sono accorti della sua assenza. Uno dei compagni, salito su una scogliera, ha notato Noris immobile sull’acqua. Purtroppo, quando è stato raggiunto, il 19enne non dava più segni di vita. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

