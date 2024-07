Tragedia al bioparco in Italia: bimba di 7 anni muore annegata

Aveva 7 anni la bimba che è morta annegata in uno dei laghi presenti nel bioparco. La tragedia è accaduta nel pomeriggio di ieri, mercoledì 17 luglio 2024. La piccola ha fatto perdere le sue tracce poco prima delle 16. Quindi è partita la chiamata ai soccorsi. Inutili le manovre di rianimazione da parte dei soccorritori: la bimba è stata trovata esanime nel lago. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)

Bambina morta a Caraglio, è annegata nel lago del bioparco

Tragedia nel Cuneese, dove una bimba di soli 7 anni ha perso la vita dopo essere annegata in uno dei laghi del bioparco. Si chiamava Anisa Murati. La piccola è scomparsa prima delle 16 e subito è stato lanciato l’allarme. A raggiungere la zona verde sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale, che si sono coordinati con i colleghi che perlustravano l’area in elicottero. Sul posto anche il gruppo sommozzatori, i carabinieri, e il sindaco, oltre che l’ambulanza. La piccola era stata trovata in fini di vita a due metri di profondità in uno dei laghi dell’area verde. Per lei non c’è stato purtroppo nulla da fare: ogni intervento dei soccorritori è risultato vano. (Continua dopo le foto)

Cos’è successo ad Anisa

Secondo quanto riferito da La Stampa, la piccola Anisa, di Demonte in provincia di Cuneo, si trovava in visita al bioparco “AcquaViva” di Caraglio con il centro estivo. L’allarme è stato dato intorno alle ore 15:30, quando gli accompagnatori si sono accorti dell’assenza della bimba. I soccorsi si sono mobilitati subito e sono stati i sommozzatori del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) ad individuare la piccola. Gli operatori del 118 non hanno potuto fare nulla: la bambina è stata dichiarata morta. Com’è potuta succedere questa tragedia?

