Calcio sotto choc, il giovane campione muore a soli 20 anni

Giocare a calcio è il sogno di molti ragazzi e dovrebbe essere per loro un divertimento. Eppure qualche volta in campo avvengo delle tragedie indescrivibili. La storia che stiamo per raccontarvi vi lascerà completamente senza parole. Secondo quanto riferito dai media locali, il calciatore del Barcellona SC è morto dopo aver subito un colpo alla testa. La squadra e i tifosi si sono stretti in un abbraccio virtuale intorno alla famiglia del giovane portiere.

Il calciatore Justin Cornejo morto a 20 anni: cos’è successo

Il Barcelona SC, come riportato da Besoccer, ha annunciato attraverso i propri canali ufficiali la morte del giovane portiere Justin Cornejo. All’età di 20 anni, il portiere ha lottato per la vita dopo essere caduto, presumibilmente sotto la doccia, e aver riscontrato un grave trauma cranico: “Nessuna parola o frase può cancellare il dolore che proviamo in questo momento. Il ricordo che lascia a tutti noi ci darà la forza di cui abbiamo bisogno per superare tutto questo. Justin, sarai sempre nei nostri cuori. Riposa in pace, mio amico. Ti amiamo moltissimo”. Il Barcellona non ha spiegato la causa della morte, ma alcuni media del paese hanno riferito che Cornejo sarebbe caduto nella doccia di casa sua lunedì 15 Luglio. Il calciatore sarebbe statoportato d’urgenza alla Clinica Panamericana, dove purtroppo, nonostante le cure dei medici, è deceduto.

