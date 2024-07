Irene muore improvvisamente a soli 27 anni: un intero paese in lutto

La storia che stiamo per raccontarvi vi lascerà completamente senza parole. Sono bastati pochi secondi e la vita di una ragazza si è spenta all’improvviso. Irene, infatti, è morta improvvisamente a soli 27 anni, gettando un intero paese nello sconforto più totale. Nessuno si sarebbe immaginato una tragedia del genere. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: I medici le dicevano che aveva solo bisogno di riposo perché incinta: Olivia è morta a 25 anni

Leggi anche: Incidente mortale in autostrada: il bilancio è gravissimo

Leggi anche: Clelia morta nell’ascensore, cos’hanno scoperto

Leggi anche: Tragico incidente per la pallavolista italiana, è morta mentre era in vacanza

Treviso, 27enne muore all’improvviso: cos’è successo

Un terribile e improvviso lutto ha colpito la comunità di Valdobbiadene, in provincia di Treviso, la morte della 27enne Irene Rizzotto, spentasi al Ca’ Foncello di Treviso l’11 luglio 2024 dopo esser stata colpita poche ore prima da un’emorragia cerebrale. Originaria di Alano di Piave, ora comune di Setteville, come riportato da Leggo, molti valdobbiadenesi ricordano Irene tra gli animatori del Grest organizzato in passato dall’asilo di San Pietro di Barbozza. Il suo amore per i bambini era noto a tutti. Solo poco tempo fa la 27enne aveva concluso un tirocinio formativo in una scuola dell’infanzia di Noale, nel veneziano. Il suo desiderio era di poter lavorare con i bambini. Dopo aver appreso la triste notizia, tutta la comunità in queste ore si è stretta alla famiglia di Irene. In molti hanno preso parte anche al funerale della 27enne, che si è celebrato presso la chiesa parrocchiale di Alano.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”