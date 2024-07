Siccità, emergenza in Italia: multe fino a 500 euro per chi fa questo errore

Varie. Siccità, emergenza in Italia. È una fotografia amara quella che va ad aggiungersi con nuove criticità al quadro complesso dell’emergenza climatica. Secondo quanto riportato dall’Agenzia europea dell’Ambiente, negli ultimi quattro decenni le condizioni meteorologiche estreme sono state responsabili di mezzo trilione di perdite economiche e vittime umane tra le 85 e le 145mila. Numeri che fanno venire i brividi. In Italia, il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, i fenomeni di dissesto geologico, idrologico e idraulico, costano più di due miliardi l’anno. Non bastava metà Italia a corto d’acqua, adesso sono arrivati anche gli incendi. Scopriamo quali sono le contromisure adottate e le sanzioni previste per chi non le rispetta. (Continua a leggere dopo le foto)

Siccità in Italia, allarme al Centro-Sud

La siccità in Italia è diventata una vera e propria emergenza. Le temperature di fuoco hanno messo in ginocchio il Mezzogiorno, in particolare la Sicilia tra pozzi a secco, coltivazioni a rischio e turisti in fuga dagli alberghi a corto d’acqua. A Fiumefreddo si sta iniziando a valutare l’ampliamento dell’uso dei pozzi per la provincia di di Catania e Messina. A partire da lunedì l’acqua sarà razionata a Palermo. Ma l’allarme è scattato anche in Puglia con tanto di costi esorbitanti per l’acqua indispensabile reperita dalle cisterne: 30 euro a metro cubo. Adesso, però, anche il centro-Italia sta finendo nella morsa della siccità e le alte temperature previste per le prossime settimane non fanno ben sperare. Orazio Schillaci, il ministro della Salute, ha ricordato l’importanza di idratarsi bevendo molta acqua, soprattutto per anziani e bambini.

