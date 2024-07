Home | Quanto durerà il caldo in Italia: le previsioni di Sottocorona

Il sole è protagonista su gran parte del territorio, fatta eccezione per qualche rovescio sull’arco alpino. Il passaggio dell’anticiclone africano porta il caldo a temperature estreme e in molti si chiedono quanto durerà. Il meteorologo Paolo Sottocorona stima che questo clima rovente continuerà ancora per altri dieci giorni.

Quanto durerà il caldo

A Fanpage il meteorologo Paolo Sottocorona, ha spiegato quali sono le tendenze meteo dei prossimi giorni. Stiamo attraversando un’ondata di caldo estivo con temperature sopra la media stagionale e secondo l’esperto durerà ancora per diversi giorni. “La situazione meteorologica rimane abbastanza stabile sull’Italia per l’intera settimana e forse per i primissimi giorni della prossima“, dice Sottocorona. Dunque un abbassamento delle temperature potremmo vederlo intorno alla settimana prossima con l’arrivo di alcune perturbazioni. (continua dopo la foto)

Le previsioni di Sottocorona

“Giovedì pochissimi fenomeni al sud e sulle zone alpine quindi la stabilità si fa sentire e in questo caso non è del tutto positiva. Venerdì si ripresenterà una stabilità molto estesa: Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia dove ci potrebbero essere temporali anche di una certa consistenza, centro e sud, invece, con una situazione sempre stabile. Le minime sono sempre piuttosto alte“, esordisce Sottocorona nel TgLa7 di questa mattina. E per il resto della settimana l’andamento sarà lo stesso dei giorni scorsi. (continua dopo la foto)

Le previsioni per la prossima settimana

Per la settimana prossima i valori continueranno ad aggirarsi in torno ai 35/38 gradi a Centro-Sud, mentre picchi di 40 gradi si toccheranno in Puglia a causa del vento di Scirocco che fa alzare le temperature. Il sole splenderà anche al Nord dopo il periodo di instabilità che lo ha colpito qualche giorno fa. Intorno alla metà della settimana poi, la situazione cambierà, “ci sarà una specie di pausa“, spiega il meteorologo, ma niente di così drastico, dato che c’è ancora agosto per godersi l’estate. Le temperature scenderanno di qualche grado sotto la norma stagionale. La settimana a venire potrebbe portare sullo stivale perturbazioni di origine atlantica con piogge che abbasseranno il termometro.