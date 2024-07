Funerale choc, la bara si apre davanti a tutti durante la cerimonia: cos’è successo

Cosa fareste se durante una cerimonia funebre, nel silenzio della veglia, la bara si aprisse lentamente con quel solito rumore stridulo? No, non stiamo raccontando la trama di un film horror, ma ciò che è successo ad una famiglia di Leeds, in Inghilterra, che ha raccontato ai media locali la loro tragica esperienza.

Cosa è successo

La storia inizia con la morte di Edith Elvira Paul, una donna di 84 anni di Leeds. Per organizzare il suo funerale i familiari si sono rivolti ad un’impresa di pompe funebri locale, ma il servizio è stato a dir poco scadente e malorganizzato.

La famiglia ha raccontato di essere rimasta inorridita quando ha visto il modo in cui l’impresario stava gestendo il cadavere della donna, come sottolineato da una delle figlie, Arlene, al Daily Mail: “Quando mio fratello e le mie sorelle sono saliti per andare a trovare la salma nella cappella del riposo, non era nemmeno vestita. Aveva l’acqua che le colava dal naso e dalle orecchie. Siamo rimasti scioccati, l’impresario non ci aveva nemmeno avvertiti”. (continua dopo la foto)

La bara si apre davanti a tutti

Un’immagine raccapricciante che ha turbato profondamente la famiglia, già provata dal lutto. Il giorno del funerale la situazione è ulteriormente precipitata. L’auto funebre si è guastata durante il tragitto verso il cimitero, causando un ritardo e ulteriore stress per i familiari. Ma il peggio è avvenuto al momento della sepoltura, quando il coperchio della bara si è improvvisamente sollevato, scatenando il panico tra i presenti.

Il coperchio della bara, che non era stato chiuso correttamente, è scivolato durante la cerimonia, scoprendo il corpo dell’84enne. “Abbiamo gridato: la bara si sta aprendo – ha raccontato ancora Arlene -. Poi un uomo è intervenuta per richiuderla, ma tutti i presenti sono rimasti scioccati. Ho visto il terrore nei loro occhi. È stato come vivere un film dell’orrore“. Inizialmente la famiglia aveva chiesto la bara aperta per le persone in lutto, ma l’impresa ha effettuato l’imbalsamazione in ritardo e di conseguenza è stata costretta a cambiare i piani, visto che l’aspetto della donna era ormai cambiato irrimediabilmente. La bara è stata quindi chiusa, ma non bene.(continua dopo la foto)

Il tentativo dell’impresa

Nonostante l’offerta di un rimborso parziale da parte dell’impresa funebre, la famiglia di Edith non ha accettato. Il denaro non può cancellare l’angoscia e la rabbia per il trattamento irrispettoso riservato alla madre defunta. Da parte sua, l’impresa funebre si è difesa dalle accuse, sostenendo che la tensione con la famiglia si è risolta e che le critiche sono state esagerate. “Siamo un’impresa a conduzione familiare e abbiamo stretti legami con la nostra comunità, la nostra reputazione è fondamentale. Cerchiamo di lavorare sempre con i più alti standard professionali, abbiamo soltanto valutazioni positive online e siamo tra le imprese raccomandate dalla Good Funeral Guide e dal Natural Death Center“.