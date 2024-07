Home | Pensioni, in arrivo un nuovo bonus: a chi spetta e come fare domanda

La pensione è una obbligazione che consiste in una rendita vitalizia o temporanea corrisposta a una persona fisica in base a un rapporto giuridico con l’ente o la società che è obbligata a corrisponderla per la tutela del rischio di longevità o di altri rischi (invalidità, inabilità, superstiti, indiretta). Dopo la riconferma del Bonus Maroni anche per il 2024, l’Inps ha già diffuso il calendario di erogazione dei pagamenti. Scopriamo insieme tutti i dettagli. (Continua a leggere dopo le foto)

Pensioni, bonus Maroni 2024: a chi spetta e come fare domanda

Che cos’è il Bonus Maroni? Come riporta Il Giornale, la misura, reintrodotta con la manovra nel 2023 e nuovamente inserito nella legge di Bilancio 2024, incentiva i contribuenti a continuare a lavorare anche dopo il raggiungimento dei requisiti previsti da Quota 103 per l’uscita anticipata, e prevede l’esonero contributivo del 9,19%: ciò, pertanto, si traduce con un incremento dello stipendio netto. Chi, ad esempio, guadagna in genere 1500 euro mensili potrà vedere la sua busta paga aumentare di 135 euro. Il Bonus Maroni spetta quindi concretamente a tutti i contribuenti che scelgono di proseguire con la loro attività lavorativa fino al raggiungimento del trattamento di vecchia ordinaria, vale a dire 67 anni di età e almeno 20 di contributi versati, pur avendo i requisiti richiesti per Quota 103, ovvero 62 anni anagrafici e 41 di contributi versati entro il 31 dicembre 2024.

