Pensioni, a luglio 2024 è in arrivo la quattordicesima per tre milioni di pensionati italiani: scopriamo come funziona e quali sono i requisiti per avere diritto all'assegno.

Pensioni, a luglio arriva la quattordicesima

Pensioni, con i pagamenti di luglio 2024, che arriveranno nei primi giorni del mese prossimo, l'Inps erogherà anche una somma aggiuntiva, ovvero la quattordicesima mensilità. Si tratta di una forma di pagamento che, a differenza di quanto avviene per i lavoratori dipendenti, è riservata solamente ad una certa fascia di reddito. Scopriamo insieme come funziona la quattordicesima e chi ne ha diritto.

A chi spetta la quattordicesima mensilità

Il cedolino dei pagamenti previsti a luglio è già stato pubblicato, ed è quindi già possibile consultarlo per vedere se si riceverà la quattordicesima. Nel caso in cui sia stato fornito un numero di telefono valido, l’Inps comunicherà l’arrivo della quattordicesima tramite sms. Ma vediamo quali sono i requisiti previsti per rientrare nella categoria di pensionati a cui spetta l’assegno con il pagamento aggiuntivo. Da quanto riportato, in Italia sono circa tre milioni di pensionati che riceveranno la somma extra a luglio.

