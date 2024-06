Bollette luce, cambia tutto dal 1° luglio: cosa succede

Dal 1° luglio 2024, con la fine del mercato tutelato dell’energia elettrica, ci sarà un cambiamento che interesserà soltanto chi ancora non ha fatto l’ingresso nel mercato libero. Non tutti verranno coinvolti allo stesso modo: esistono infatti i cosiddetti clienti “vulnerabili” e quelli “non vulnerabili”. Il decreto prevede che siano coinvolti nel cambiamento tutti i clienti domestici che al 1° luglio saranno ancora nel mercato tutelato e che non appartengono alla categoria dei clienti vulnerabili. Ecco tutto ciò che bisogna sapere. (Continua dopo le foto)

Chi sono i clienti “vulnerabili” e quelli “non vulnerabili”

Una norma del 2021 ha infatti identificato delle categorie di clienti domestici. Chi sono i clienti vulnerabili?

chi ha un’età superiore ai 75 anni ;

; chi si trova in condizioni economicamente svantaggiate ;

; chi si trova in gravi condizioni di salute che richiedono l ‘utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche salvavita alimentate dall’energia elettrica o i soggetti presso i quali sono presenti persone che versano in tali condizioni;

o i soggetti presso i quali sono presenti persone che versano in tali condizioni; chi è un soggetto con disabilità ai sensi della legge 104/92;

ai sensi della legge 104/92; chi si trova in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi ;

; chi si trova in un’isola minore non interconnessa.

In tutti questi casi, non è previsto alcun cambiamento per quanto riguarda la bolletta dell’energia elettrica. Tutti gli altri invece sono considerati clienti non vulnerabili e dovranno fare i conti con i cambiamenti portati dalla cessazione dei mercato tutelato a partire dal 1° luglio 2024. (Continua dopo le foto)

Mercato libero dell’energia al via dal 1° luglio 2024: cosa cambia

Per i clienti domestici “non vulnerabili”, il mercato tutelato dell’energia elettrica finisce il 1° luglio 2024. Una delle opzioni è quella di passare direttamente al mercato libero prima del 1° luglio. La seconda è quella di non fare nulla: in questo caso è previsto il passaggio automatico al Servizio a Tutele Graduali per la fornitura dell’energia elettrica. Per passare al mercato libero basta sottoscrivere una delle offerte in circolazione (NON TELEFONICAMENTE). Se però questa operazione non verrà compiuta entro il 1° luglio 2024, si passerà automaticamente al Servizio a Tutele Graduali. Come funziona quest’ultima opzione?

