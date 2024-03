Pensioni di Aprile 2024, cosa c’è da sapere

Varie. Pensioni di aprile 2024, scopriamo tutto quello che serve sapere in vista del cedolino del prossimo mese. Vediamo insieme le spiegazioni e le novità dell’Inps sulle pensioni di aprile. (Continua a leggere dopo la foto)

Pensioni di aprile 2024, tutto quello che c’è da sapere

Pensioni di aprile 2024 – I pensionati possono già prepararsi per l'arrivo dei pagamenti delle pensioni di aprile, sebbene con un leggero ritardo. Gli assegni verranno accreditati sul conto corrente martedì 2 aprile 2024, considerando che l'1 aprile è festivo, essendo Pasquetta. Tuttavia, i pensionati possono già consultare il cedolino della pensione attraverso il servizio online. Questo documento permette loro di verificare l'importo erogato mensilmente dall'Inps e di comprendere le eventuali variazioni. Vediamo quindi nel dettaglio tutto ciò che è necessario sapere in merito.

Le spiegazioni dell’Inps

Pensioni di aprile 2024 – L'Inps ha comunicato che alla fine del 2023 è stato effettuato un ricalcolo delle ritenute fiscali applicate durante l'anno (Irpef e addizionali regionali e comunali a saldo), basato sul totale delle sole pensioni erogate. Se nel corso del 2023 le ritenute fiscali applicate mensilmente sulle pensioni risultavano inferiori rispetto a quanto dovuto annualmente, l'Inps ha proceduto al recupero delle differenze a debito trattenendo tali importi dalle rate di pensione di gennaio e febbraio 2024, fino al completo recupero delle somme dovute. Nel caso in cui le trattenute sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2024 non siano state sufficienti per recuperare interamente il debito, l'Inps continuerà a effettuare trattenute sulle rate successive fino a quando il debito non sarà estinto. Tuttavia, per i pensionati con un importo annuo totale delle pensioni fino a 18.000 euro, che hanno ricevuto un conguaglio fiscale a debito superiore a 100 euro, la rateizzazione del recupero viene estesa fino alla mensilità di novembre.

