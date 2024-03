Edoardo Galli, dov’era: il padre rompe il silenzio dopo il ritrovamento

Varie. Edoardo Galli è stato ritrovato questa mattina, venerdì 29 marzo 2024. Il giovane era scomparso lo scorso 21 marzo 2024. Il padre del ragazzo ha deciso di rompere il silenzio e di rilasciare le prime dichiarazioni in seguito al ritrovamento del figlio. Scopriamo insieme le sue parole. (Continua a leggere dopo la foto)

Edoardo Galli, il ritrovamento alla stazione Centrale di Milano

Questa mattina, venerdì 29 marzo 2024, alle 7.45, un importante sviluppo ha riguardato il caso di Edoardo Galli, il giovane di 16 anni scomparso da Como il 21 marzo scorso. È stato rintracciato presso la stazione Centrale di Milano mentre tentava di acquistare un biglietto per fare ritorno a casa, a Colico. Un paio di viaggiatori lo hanno riconosciuto ed hanno segnalato immediatamente la sua presenza al personale di sicurezza di FS, che ha prontamente allertato la Polizia Ferroviaria.“Il paese è in festa, è la notizia più bella che potessimo ricevere prima della Santa Pasqua”, ha dichiarato Monica Gilardi, sindaca di Colico. “Una settimana di apprensione in cui tutti siamo stati col fiato sospeso per la scomparsa del ragazzo. Non possiamo che essere felici. Colico si stringe intorno alla famiglia di Edoardo”, ha aggiunto la sindaca. (Continua a leggere dopo la foto)

