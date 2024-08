Naufragio Palermo, parla il medico: il comunicato sulla bambina di un anno

Il naufragio della barca a vela “Bayesian”, avvenuto ieri a Porticello, nei pressi di Palermo, ha lasciato tutti senza parole. Sono ancora sei i dispersi, tra cui ricchi imprenditori britannici. Per fortuna, però, molte persone sono state portate in salvo dalla guardia costiera e dai vigili del fuoco. Tra loro anche una bambina. Il dottor Cipolla ha deciso di rompere il silenzio in merito alle sue condizioni di salute. (Continua…)

Naufragio Palermo, sono 6 i dispersi

Ieri, a Porticello, nei pressi di Palermo, la barca a vela “Bayesian“, appartenente al magnate del tech Mike Lynch, è affondata a causa della tromba d’aria che si è abbattuta in quella zona. L’imbarcazione si sarebbe allontanata dal porto durante la notte e il maltempo avrebbe spezzato l’albero, causando il naufragio. A bordo c’erano molte persone. Alcune sono state portate in salvo dalla guardia costiera, altre invece risultano ancora disperse. Tra loro anche il proprietario della barca. Tra le persone portate in salvo, invece, c’è una bambina di un anno. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)