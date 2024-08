Varie. Una terribile tragedia ha colpito la comunità di Bologna, sconvolta dalla notizia della morte della piccola Fatiha, una bambina di soli 4 anni. Lunedì scorso, la piccola è caduta dal terzo piano del palazzo in cui viveva insieme alla sua famiglia. L’incidente è avvenuto in via della Campagna 22, nel quartiere San Donato, dove la famiglia di origine pakistana risiedeva. La bambina viveva con i genitori e la sorellina più piccola.

Nonostante i soccorsi siano giunti tempestivamente, per la piccola Fatiha non c’è stato nulla da fare. La comunità si è stretta attorno alla famiglia, che è rimasta sconvolta dalla perdita improvvisa e devastante. La polizia è intervenuta per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, ma al momento sembra trattarsi di un tragico incidente domestico. (Continua a leggere dopo le foto)

Terribile tragedia a Bologna, bambina di 4 anni precipita dal terzo piano

Terribile tragedia a Bologna. Secondo le prime ricostruzioni, al momento della caduta tragica, in casa erano presenti solo la madre e la sorellina di pochi mesi. In un momento di disperazione assoluta, la madre è stata la prima a correre in strada subito dopo l’incidente, nel tentativo di soccorrere la sua bambina. I testimoni presenti sul posto hanno descritto una scena straziante, con la donna visibilmente sconvolta e disperata: “La stringeva forte e urlava disperata, teneva la piccola esanime su una spalla”. Nonostante l’intervento e gli sforzi dei sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimare la piccola, Fatiha è purtroppo deceduta poco dopo il suo arrivo in ospedale, dove era stata trasportata in condizioni critiche.

