Ritrovato il corpo, era scomparso giorni fa: la notizia poco fa

Ricerche terminate: è stato trovato senza vita Lorenzo Colasanti, il 23enne scomparso nella notte tra il 17 e il 18 agosto. La tragica scoperta è avvenuta oggi, 21 agosto, intorno alle 13, accanto alla Motorizzazione di Rieti in seguito ad una segnalazione di un dipendente della stessa. Le Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, Polizia, Polizia Municipale e Carabinieri, hanno rinvenuto prima la sua auto e poco dopo il corpo.

Lorenzo era scomparso giorni fa

Da giorni si sono perse le sue tracce. Lorenzo Colasanti, 23enne di Rieti, è stato visto per l’ultima volta lo scorso 17 agosto. Dopo di che è scomparso nel nulla. A lanciare un appello sui social sono la madre e il fratello che chiedono a chiunque abbia incontrato il ragazzo di mettersi in contatto con loro. Lorenzo Colasanti è alto un metro e 60 centimetri. Ha i capelli corti color castano e dei tatuaggi sul braccio sinistro. La sua auto è una Ford Fusion grigio scuro del 2002/3 targata CB 491 NY. Si è allontanato da Rieti la notte dello scorso sabato. Dopo aver finito il turno di lavoro si è avviato verso casa dopodiché si sono perse le sue tracce. A casa non è mai tornato. Porta con sé un cellulare che risulta spento da giorni. Anche le forze dell’ordine sono alla ricerca del ragazzo. (continua dopo la foto)

Ritrovato il corpo

Ritrovata poco fa in via Emilio Greco zona Motorizzazione l’auto di Lorenzo Colasanti. La Ford Fusion è stata scovata nel fossato adiacente la strada. A bordo il corpo del 23enne che mancava da casa da 4 giorni. Le ricerche, sono iniziate subito dopo l’allarme lanciato sui social dal fratello di Lorenzo, Marco. Molti i cittadini reatini si erano uniti nella speranza di un esito diverso. Sarà, ora, compito dell’autopsia stabilire quali sono state le cause della morte. A quanto si sa, il ragazzo si era allontanato a bordo della propria auto, intorno alle 5.00 del mattino di domenica. Aveva terminato il turno di lavoro e avrebbe dovuto fare ritorno a casa.