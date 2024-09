Strage di Paderno, i post sui social del padre di Riccardo

L’Italia letteralmente sconvolta dalla strage di Paderno. Un ragazzino di appena 17 anni ha ucciso il padre ed ha confessato che quest’ultimo aveva precedentemente accoltellato la mamma e il fratellino. “In casa mi sentivo un corpo estraneo, provavo un malessere“, ha confessato il giovane davanti agli inquirenti. Solo adesso spuntano i post sui social da brividi del padre. Sembrava una famiglia felice ed invece un triste destino ha spazzato via tutto. (Continua…)

La strage di Paderno

Un caso di cronaca nera sconvolge l'intero paese. A Paderno, comune della città metropolitana di Milano, un'intera famiglia è stata sterminata, probabilmente dal figlio 17enne. Poche ore prima avevano festeggiato il cinquantunesimo compleanno del papà, poi, verso l'una di notte, la chiamata al 112: "Ho ucciso papà". Quando la polizia è arrivata nella villetta in via Anzio, ha trovato i corpi del padre, della madre e del fratellino piccolo, tutti nella stanza di quest'ultimo. Ad ucciderli sarebbe stato il figlio maggiore, Riccardo, che alle autorità ha raccontato di aver accoltellato il padre dopo che quest'ultimo aveva ucciso la mamma e il fratellino. Il giovane è indagato per omicidio e adesso gli inquirenti indagano per capire cosa sia successo.