Strage di Erba, poco fa la notizia ufficiale su Rosa e Olindo: cosa è stato deciso

I giudici della Corte d’appello di Brescia si sono riuniti in camera di consiglio per decidere sulle istanze di revisione del processo sulla strage di Erba presentate dai coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi e dal sostituto pg di Milano Cuno Tarfusser. Rosa e Olindo, già condannati all’ergastolo dopo tre gradi di giudizio, sono tornati in Tribunale per sentire la sentenza dopo che la Corte d’Appello di Brescia aveva accolto la richiesta di revisione del processo per la strage di Erba. L’udienza è stata aperta al pubblico e c’è chi si era messo in coda già all’alba per entrare. Cosa hanno deciso i giudici? (Continua dopo le foto)

La strage di Erba

Quella che oggi viene chiamata “strage di Erba” è accaduta nella serata dell’11 dicembre 2006. All’inizio si parlava di un incendio. I vigili del fuoco una volta spente le fiamme hanno trovato nell’appartamento di via Diaz, a Erba, in provincia di Como, uno scenario drammatico. Nella casa c’erano cinque corpi: tre donne, un uomo e un bambino piccolo, tutti accoltellati più volte. Le vittime della strage di Erba sono la 30enne Raffaella Castagna e il figlio Youssef Marzouk di 2 anni e tre mesi. Le altre due vittime sono la madre di Raffaella, Paola Galli, 57 anni e la vicina di casa Valeria Cherubini, 55 anni. Il sopravvissuto è il marito di lei, Mario Frigerio, 65 anni, che è diventato un testimone chiave per le indagini. L’8 gennaio 2007 sono stati arrestati Rosa Bazzi e Olindo Romano, rispettivamente 43 e 44 anni: è la coppia che vive nell’appartamento sotto quello della strage. Con la famiglia Marzouk c’erano contenziosi aperti. Qualche tempo dopo arriva la confessione da parte dei due coniugi. (Continua dopo le foto)

Strage di Erba, confermato l’ergastolo per Rosa e Olindo

Olindo Romano e Rosa Bazzi rimangono in carcere: il caso non verrà riaperto né ridiscusso. Questa la decisione della Corte d’Appello. I giudici hanno dichiarato l’inammissibilità delle istanze o l’ammissione di nuove prove chieste dalla difesa. La sentenza ha ribadito quanto già stabilito in primo grado, in appello e in Cassazione sul quadruplice omicidio dell’11 dicembre del 2006. Rosa e Olindo sono ritenuti colpevoli della strage di Erba e saranno costretti a restare in carcere a vita. Cosa ha detto dopo la sentenza Azouz Marzouk, padre e marito di due delle quattro vittime della strage?

