Incidente tra un camion e tre auto: coinvolto anche un minorenne – Ancora sangue sull’asfalto. Tragedia alle ore 10.15 di oggi, lunedì 2 settembre 2024, nel bellunese. Lo schianto ha coinvolto tre auto e un mezzo pesante sulla strada statale 51. L’incidente a Perarolo di Cadore, piccolo comune veneto. (continua a leggere dopo le foto)

Scontro tra un camion e tre auto: coinvolto anche un minorenne

Un morto e un minorenne ferito: è il bilancio dell’incidente avvenuto al chilometro 68 della strada statale 51 “di Alemagna” nei pressi di Perarolo di Cadore, alle porte di Belluno. Nel violento impatto, le cui cause sono in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti quattro veicoli e si registra purtroppo un decesso. A perdere la vita un montebellunese di 75 anni, Vincenzo Martinazzo, anima del Palio di Montebelluna e un giovane ferito, nipote della vittima, che viaggiava con lui in auto. (continua a leggere dopo le foto)

Incidente a Perarolo di Cadore tra un camion e tre auto: chi è la vittima

L’incidente, come dicevamo, ha coinvolto tre auto e un mezzo pesante: sul posto i Vigili del fuoco di Pieve di Cadore e dalla centrale di Belluno e i sanitari del Suem 118 che hanno preso in cura il minore rimasto gravemente ferito, elitrasportato poi in ospedale. Niente da fare invece per il 76enne.

