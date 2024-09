Varie. Tragedia in autostrada. Questa mattina, martedì 3 settembre 2024, si è verificato un tragico incidente sull’Autostrada A14 in direzione Nord, nei pressi di Civitanova. La vittima è stata investita e uccisa dopo essere scesa dal veicolo sulla corsia d’emergenza. L’uomo aveva fermato l’auto a causa di una gomma forata e si trovava fuori dal veicolo quando è stato travolto. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Violento temporale, strade come fiumi in Italia

Leggi anche: Strage di Paderno, colpo di scena sui nonni del ragazzo: cosa succede

Tragedia in autostrada sull’A14: esce dall’auto e viene travolto

Tragedia in autostrada. Questa mattina, martedì 3 settembre 2024, lungo l’Autostrada A14 in direzione Nord, all’altezza di Civitanova, si è verificato un grave incidente. Un uomo, dopo essersi fermato sulla corsia d’emergenza a causa di una gomma forata, è stato investito e ucciso mentre si trovava fuori dal veicolo. L’incidente è avvenuto quando il conducente era uscito dall’auto per tentare di risolvere il problema della gomma danneggiata. Purtroppo, nonostante l’uomo si trovasse sulla corsia d’emergenza, ciò non ha garantito la sicurezza necessaria e il 57enne è stato travolto da un altro veicolo in transito. Questo tragico evento sottolinea l’importanza di adottare misure di sicurezza aggiuntive quando ci si trova in situazioni di emergenza sulle autostrade.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva