Home | Violento temporale, strade come fiumi in Italia

Varie. Nella giornata di oggi, Castel di Sangro è stato investito da un violento temporale che ha creato gravi disagi e trasformato gli ultimi giorni d’estate in un ambiente tipico dell’inverno. La tempesta, particolarmente violenta, è stata caratterizzata da grandine di grandi dimensioni, causando allagamenti in numerose abitazioni e ristoranti del comune abruzzese. (Continua a leggere dopo le foto)

Leggi anche: Strage di Paderno, colpo di scena sui nonni del ragazzo: cosa succede

Leggi anche: Strage di Paderno, la rivelazione da brividi di Riccardo sul padre

Violento temporale a Castel di Sangro, le strade diventano fiumi

Violento temporale in Italia, le strade diventano fiumi. Castel di Sangro è stata colpita da un violento temporale che ha causato significativi disagi e ha dato agli ultimi giorni d’estate un aspetto invernale. La tempesta, molto potente, è stata accompagnata da grandine di dimensioni considerevoli, provocando allagamenti in molte case e ristoranti della località abruzzese. Le segnalazioni ai vigili del fuoco sono state particolarmente numerose, con le squadre di emergenza intervenute tempestivamente per affrontare l’emergenza. La grandinata, di una violenza straordinaria, ha costretto all’uso di mezzi spazzaneve per rimuovere i cumuli di ghiaccio che si erano accumulati sulle strade, creando un quadro inusuale per la stagione estiva.

Nonostante i notevoli disagi alla circolazione e alle abitazioni, fortunatamente non si registrano danni gravi a persone o cose. Le operazioni di soccorso hanno incluso anche la vicina Roccaraso, anch’essa colpita dal maltempo, estendendo così il raggio d’azione degli interventi.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva