Una nuova pagina di cronaca nera è stata scritta in queste ore nel nostro Paese. Un ragazzo di 17 anni di Paderno Dugnano ha commesso una vera e propria strage uccidendo con un coltello i genitori e il fratellino di 12 anni. Ora su questa storia stanno emergendo nuovi inquietanti dettagli, soprattutto dopo le rivelazioni da brivido di Riccardo sul padre. (Continua a leggere dopo le foto)

Strage di Paderno, la rivelazione da brividi di Riccardo sul padre

Un ragazzo di 17 anni, Riccardo, di Paderno Dugnano ha commesso una vera e propria strage uccidendo con un coltello i genitori e il fratellino di 12 anni. Le indagini dei Carabinieri di Paderno e Sesto San Giovanni e del Reparto operativo di Milano sono coordinate dalla procuratrice facente funzione per i minorenni Sabrina Ditaranto e dalla pm Elisa Salatino. Ora bisognerà cercare di capire il perché del triplice omicidio, anche con accertamenti psicologici e psichiatrici. Per questo, tra l’altro, sono stati sequestrati telefoni, pc e dispositivi del giovane e dei familiari. Per verificare anche eventuali “forme di indottrinamento”, ossia se il giovane frequentasse il dark web. Nel frattempo dalla confessione del giovane sono emersi dettagli inquietanti.

