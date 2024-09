Strage di Paderno, colpo di scena sui nonni del ragazzo: cosa succede

Varie. La strage di Paderno Dugnano ha scosso profondamente il paese. Tuttavia, rimane ancora incerto il motivo che ha indotto il giovane, appena diciassettenne e autore dell’omicidio, a uccidere senza compassione il padre, la madre e il fratellino di dodici anni. Il ragazzo ha fornito una prima dichiarazione in carcere, ma, nonostante le sue confessioni, le ragioni dietro l’atto rimangono avvolte nel mistero. (Continua a leggere dopo la foto)

Strage di Paderno, le parole della pm Sabrina Ditaranto

Strage di Paderno.“Anche lui non si dà una spiegazione, ma sa che non si torna indietro. Ha parlato di un suo malessere, non collegato alla famiglia. E un movente da un punto di vista giuridico al momento non c’è, e non è detto che ci sarà. Da un punto di vista sociologico le indagini sono aperte”, ha spiegato la pm della Procura per i minorenni Sabrina Ditaranto durante la conferenza stampa tenuta presso il Comando provinciale di Milano dei carabinieri.

