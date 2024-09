Tragico incidente aereo in provincia di Udine (Friuli Venezia-Giulia): ultraleggero precipita e prende fuoco a Premariacco. Nello schianto sono state registrate due vittime.(Continua a leggere dopo la foto…)

Incidente aereo a Premariacco

La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 3 settembre, presso l’aviosuperficie di San Mauro di Premariacco di proprietà dell’associazione Fly & Joy. Intorno alle ore 17, sul luogo si stava tenendo un evento di orientamento organizzato dal Liceo aeronautico Volta di Udine a cui stava partecipando un gruppo composto da otto studenti.

La giornata dedicata al volo, iniziata al mattino, serviva ai ragazzi per decidere l'indirizzo di studi scolastico e professionale. Purtroppo, l'evento si è concluso nel dramma.

Ultraleggero precipita e prende fuoco

L’incidente ha coinvolto un ultraleggero – Storch 2.0 prodotto dall’azienda Fly Synthesis – partito dall’aviosuperficie di Premariacco, il quale è improvvisamente precipitato e ha preso fuoco dopo lo schianto. Secondo quanto riportato da alcuni testimoni presenti, il piccolo aereo sarebbe caduto dopo una manovra chiamata “riattacco”. Si tratta di una interruzione di un atterraggio con una rapida ripresa di quota immediatamente dopo aver toccato terra.

Il successivo decollo in seguito al riattacco si è interrotto tragicamente un centinaio di metri dopo la pista. Per ragioni ancora da chiarire, l’ultraleggero ha perso velocemente quota precipitando in una boscaglia. Pochi secondi dopo, il mezzo era avvolto dalle fiamme. L’incidente ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi medici e dei vigili del fuoco per domare le fiamme che si sono sprigionate dal mezzo.

