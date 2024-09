Home | Recuperato il corpo senza vita di un uomo in mare: si indaga

Choc a Ventimiglia; nella giornata di ieri, lunedì 2 settembre, è stato rinvenuto un cadavere in mare nei pressi della scogliera del porto a poca distanza da Capo Mortola. Le autorità stanno indagando sul caso, ma è già emersa un’ipotesi sull’identità.(Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Meteo, scatta l’allerta per domani: quali le regioni a rischio

Leggi anche: Massimo e Manola morti insieme, tragedia di coppia: come è successo

Cadavere recuperato sulla scogliera di Ventimiglia

Il mare ha restituito il corpo senza vita di un uomo, rinvenuto nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 2 settembre. Il cadavere è stato trovato sulla scogliera del porto turistico Cala del Forte, a Ventimiglia. Una località turistica molto frequentata anche durante le giornate di fine estate. L’allarme è stato lanciato da un escursionista che si trovava in una zona marina protetta, vicino al confine italo-francese di Ponte San Ludovico. La Guardia Costiera ha quindi recuperato il corpo senza vita per poi disporne il trasferimento in porto. Dopo il tragico ritrovamento, sul luogo sono accorsi e intervenuti il medico legale e le forze dell’ordine. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Strage di Paderno, perché il padre è stato ucciso per ultimo

L’ipotesi sull’identità

La notizia è stata riportata da La Stampa. Il cadavere, trasportato dalla corrente sulla scogliera davanti alla nota Villa Hanbury (sul promontorio della costa ligure), si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per il riconoscimento. Secondo quanto riportato nell’articolo si tratterebbe di un uomo di etnia caucasica. I primi accertamenti hanno rilevato un piccolo taglio sulla fronte dell’uomo, compatibile con un impatto contro gli scogli. Il corpo era solo parzialmente vestito e non sono stati trovati elementi identificativi utili. Sebbene il cadavere non sia ancora stato identificato, si ipotizza che potrebbe corrispondere a quello di un uomo scomparso qualche tempo fa.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva