Meteo, scatta l'allerta per domani: quali le regioni a rischio – L'Italia preda del maltempo e non soltanto il Settentrione sarà a soffrire. Anche al Meridione sono previsti temporali, venti e fenomeni atmosferici potenzialmente pericolosi. Per la giornata di martedì 3 settembre 2024 è stata emessa un'allerta meteo gialla dalla Protezione Civile in diverse regioni del centro-sud. Di seguito tutti i dettagli.

Meteo, scatta l’allerta per domani: quali le regioni a rischio

Il maltempo si estende anche al sud dell'Italia e per la giornata di domani, martedì 3 settembre 2024, è allerta meteo in otto regioni del centro sud. La Protezione civile infatti ha emesso nelle scorse ore un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse. Per via dell'indebolimento dell'anticiclone nord africano, da noi, in questi giorni arriveranno flussi di aria più fresca che spingeranno alcune perturbazioni di origine atlantica verso il Mediterraneo.

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 3 settembre

Sulla base delle previsioni meteo, il dipartimento di Protezione civile ha valutato per la giornata di domani, martedì 3 settembre, una allerta meteo gialla per rischio temporali, idraulico e idrogeologico su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Puglia e Sardegna.

