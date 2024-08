Meteo, scatta l’allerta: 8 città a rischio, cosa succede

Scatta l’allerta meteo in Italia. Nonostante siamo alla fine di agosto, l’estate non si accinge a terminare e l’anticiclone africano persiste su tutto il Paese, portando una nuova ondata di calore. Nel bollettino del Ministero della Salute per la giornata di oggi, venerdì 30 agosto 2024, sono 8 le città contrassegnate con il massimo livello di allerta e 4 quelle con il bollino arancione (sulle 27 prese in esame). In queste città il caldo e l’afa saranno intensi con picchi di 37-38 gradi. Ecco quali sono. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Devastante terremoto di magnitudo 6: è successo all’alba

Leggi anche: Incidente micidiale, traffico in tilt e persone in mezzo alla strada

Le previsioni meteo per oggi venerdì 30 agosto

Per la giornata di oggi, venerdì 30 agosto 2024, il cielo sarà prevalentemente soleggiato su tutta Italia. Qualche nube alta tenderà a velare il cielo del Nord Italia. Potrebbe verificarsi inoltre qualche rovescio sugli appennini in Calabria, in forma più isolata e sporadica sui rilievi alpini e della Basilicata. Per quanto riguarda le temperature, queste saranno ben oltre le medie stagionali con dei picchi in numerose città. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Incidente choc in galleria: schianto frontale tra auto e bus carico di ragazzini

Leggi anche: Infezione killer in Italia, scoppia il focolaio: 4 morti, oltre 50 casi

Ancora caldo in tutta Italia: le città da bollino arancione e giallo

Nel bollettino del Ministero della Salute per la giornata di oggi, venerdì 30 agosto 2024, sono 4 le città contrassegnate con il bollino arancione: Bologna, Bolzano, Rieti e Verona. Sono 14 invece, i centri contrassegnati da bollino giallo, il livello 1 di allerta: parliamo di Ancona, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Torino, Venezia e Viterbo. Soltanto in una città si segnala il bollino verde, Cagliari. Altre 8 città invece, saranno le più calde del Paese nella giornata di oggi.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva