Devastante terremoto di magnitudo 6: è successo all’alba

In geofisica, il terremoto, detto anche sisma o scossa tellurica, è una vibrazione della crosta terrestre, provocato dallo spostamento improvviso di una massa rocciosa nel sottosuolo. Quasi tutti i terremoti che avvengono sulla superficie terrestre sono concentrati in prossimità dei margini tra due placche tettoniche. La branca della geofisica che studia questi fenomeni è la sismologia. In queste prime ore di oggi 30 Agosto 2024 la Terra è tornata a tremare, scatenando il panico. (Continua a leggere dopo le foto)

Terremoto di magnitudo 6 colpisce la Russia

Alle ore 16:47 locali (06:47 in Italia), una scossa di terremoto di magnitudo 6 ha scosso la regione di Petropavlovsk-Kamchatsky in Russia. L’epicentro del sisma è stato localizzato nei pressi della città, con una profondità stimata di 27,9 km. Come riportato da The social post, le autorità locali e i sismologi stanno monitorando attentamente la situazione per valutare eventuali danni e fornire aggiornamenti. Al momento, non sono stati segnalati danni significativi o vittime, ma la popolazione è in allerta a causa della possibilità di scosse di assestamento. Petropavlovsk-Kamchatsky, situata nella penisola della Kamčatka, è una regione notoriamente sismica, poiché si trova lungo l’anello di fuoco del Pacifico, una delle aree più soggette a terremoti al mondo.

