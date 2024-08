Varie. Incidente choc. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 28 agosto 2024, un grave scontro frontale ha avuto luogo nella galleria Santo Stefano, situata tra Breno e Cividate Camuno. L’incidente ha comportato la chiusura totale della Statale 42, che attraversa la Valle Camonica. L’impatto ha coinvolto un’auto di piccole dimensioni e un pullman che trasportava circa venti adolescenti provenienti da Monza. Questo scontro ha creato significativi disagi al traffico, con la strada completamente bloccata e i veicoli in coda per ore. La situazione è stata gestita dalle autorità locali e dai soccorritori, che sono intervenuti prontamente per gestire le conseguenze dell’incidente e garantire la sicurezza dei coinvolti. (Continua a leggere dopo la foto)

Incidente choc sulla Statale 42 a Breno

La strada è stata bloccata per più di due ore per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti nell’incidente. Per fortuna, non si sono registrati feriti gravi. I giovani a bordo del pullman hanno subito solo contusioni leggere, e due di loro sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale di Esine per ulteriori accertamenti. Anche il conducente dell’auto, un uomo di 72 anni, è stato ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni non sono considerate critiche. Le autorità hanno lavorato rapidamente per ripristinare la viabilità e garantire la sicurezza di tutte le persone coinvolte.

