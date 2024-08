Incidente tra scooter e furgone: Luca muore dopo giorni di agonia, lutto nel calcio

Varie. Luca Di Russo è deceduto in ospedale dopo giorni di sofferenza. Il ventottenne era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto domenica, 25 agosto 2024, a Formia, in provincia di Latina. Il suo scooter si era scontrato con un furgone. Trasportato d’urgenza all’ospedale San Camillo di Roma con codice rosso, Luca era giunto in condizioni critiche e ha lottato tra la vita e la morte. Nonostante gli sforzi dei medici, il suo stato di salute è peggiorato rapidamente. La notizia della sua prematura scomparsa ha suscitato una forte ondata di tristezza nella comunità, che si è unita al dolore della famiglia in attesa della programmazione dei funerali per dargli l’ultimo saluto. (Continua a leggere dopo la foto)

Incidente tra scooter e furgone a Formia: addio a Luca Di Russo

Incidente tra scooter e furgone: addio a Luca di Russo. Numerosi i messaggi di addio e cordoglio, come quello di Città di Formia Calcio: “Ci lascia sgomenti la notizia della morte di Luca, figlio dell’ex dirigente biancazzurro Mario Di Russo, per anni punto di riferimento del settore giovanile formiano. Le conseguenze del drammatico incidente che lo ha visto coinvolto sono risultate fatali, rendendo vana la sua lotta. Ciao Luca”.

Luca Di Russo, al momento dell’incidente che ha causato la sua morte, era a bordo del suo scooter Beverly e stava percorrendo via Appia, all’incrocio con via Pietra Erta. Erano circa le 9 del mattino quando, per motivi ancora da chiarire, è avvenuto uno scontro con un furgone Renault Trafic. L’impatto è stato estremamente violento; lo scooterista è stato sbalzato dalla sella e ha fatto un pesante atterraggio sull’asfalto. Il conducente del furgone, un uomo di sessant’anni, si è prontamente fermato per prestare soccorso.

