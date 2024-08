Home | Il malore in campo, poi la tragedia: sport in lutto, addio all’amato calciatore

Il famoso calciatore ha avuto un malore in campo lo scorso giovedì 22 agosto 2024: un arresto cardiaco. Subito sono intervenuti gli operatori sanitari che lo hanno trasportato nell’ospedale più vicino, dove lo hanno ricoverato in terapia intensiva. Inizialmente le sue condizioni erano descritte come “stabili”. Poi oggi, la tragica notizia: l’atleta è morto a soli 27 anni. Lascia la moglie e una figlia di 2 anni. Il suo secondo figlio è nato appena giorni fa. (Continua dopo le foto)

Juan Izquierdo morto dopo un malore in campo: addio al calciatore dell’Uruguay

Non ce l’ha fatta Juan Izquierdo, il calciatore del Nacional de Montevideo, capitale dell’Uruguay. Il giocatore era stato ricoverato in ospedale in Brasile dopo aver subito un arresto cardiaco durante la partita di copa Libertadores contro il San Paolo giovedì scorso. Ad annunciare la scomparsa del giovane calciatore il suo club. “Con il dolore più profondo e l’impatto nel cuore, il Nacional Football Club annuncia la morte del nostro amato giocatore Juan Izquierdo. Esprimiamo le nostre più sincere condoglianze alla sua famiglia, amici, colleghi e parenti. Tutto il Nacional è in lutto per la sua perdita irreparabile. RIP, Juan, sarai con noi per sempre”, si legge. (Continua dopo le foto)

Cos’è successo in campo

Izquierdo è crollato all’83esimo minuto della partita giocata allo stadio Morumbí per il ritorno dei quarti di finale di Copa Libertadores. Il 27enne è stato rianimato in campo. Una volta in ospedale è stato ricoverato in terapia intensiva e il club aveva fatto sapere che le sue condizioni erano “stabili” e il calciatore era “sotto osservazione”. La situazione però si è aggravata. La moglie Selena ha anche chiesto pubblicamente di pregare per la guarigione del marito. Ieri, l’ultimo bollettino faceva presagire che solo un miracolo avrebbe potuto salvarlo, poi oggi la notizia della morte. In tanti hanno voluto ricordare Juan Izquierdo. Grande commozione per il San Paolo, l’ultima squadra affrontata dal giocatore. Altre squadre come Peñarol, Danubio, Santos e Chacarita hanno scritto un messaggio di cordoglio. “In questo momento di profondo dolore e di fronte ad una perdita irreparabile , esprimiamo i nostri sentimenti sinceri e il nostro desiderio di forza alla famiglia, agli amici, ai colleghi e ai fan dell’atleta. I nostri pensieri e le nostre preghiere restano con voi”, il ricordo commosso della Chapecoense. Chi era Juan Izquierdo?

