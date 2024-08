Nube di anidride solforosa attraversa l’Europa: cosa rischia l’Italia

Una nube di anidride solforosa, generata da un’eruzione vulcanica in Islanda, sta attualmente attraversando l’Europa, coinvolgendo vaste aree del Regno Unito e dirigendosi verso Germania, Francia e Svezia. La nube potrebbe arrivare anche sull’Italia e cresce l’apprensione sui rischi. (Continua…)

Nube di anidride solforosa in Europa

Le recenti eruzioni vulcaniche avvenute in Islanda hanno creato nel cielo una massa di anidride solforosa (SO2) che attualmente sta attraversando l’Europa, coinvolgendo il Regno Unito, la Germania, la Francia e la Svezia. Le mappe meteorologiche del servizio Windy.com rivelano che la nube potrebbe arrivare anche in Italia. Cresce l’apprensione dunque per i rischi derivanti da questa nube di anidride solforosa. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)