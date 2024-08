Varie. Terribile tragedia. Il ritrovamento di un giovane, con la testa quasi decapitata, ha gettato un’ombra di mistero su un caso di morte violenta in Alto Adige. Il corpo, che si ipotizza appartenere a un ragazzo tra i 20 e i 30 anni, è stato scoperto nella giornata di ieri, domenica 18 agosto 2024, in una zona di alpeggio sopra Terento, in Val Pusteria. Le circostanze del decesso sono ancora avvolte nel mistero, ma si sospetta che il giovane possa essere morto dissanguato. Le autorità locali hanno avviato le indagini per far luce su questa tragedia che ha sconvolto la comunità. (Continua a leggere dopo le foto)

Terribile tragedia, trovato il corpo di un giovane semi decapitato in Val Pusteria

Terribile tragedia. Il ritrovamento del corpo di un giovane con la testa quasi decapitata ha dato il via a un inquietante caso di cronaca in Alto Adige. Il cadavere, che si ritiene appartenere a un ragazzo di età compresa tra i 20 e i 30 anni, è stato scoperto nella mattinata di domenica 18 agosto in una zona di alpeggio sopra Terento, in Val Pusteria. Al momento, si ipotizza che la vittima sia morta dissanguata, ma i dettagli sul decesso restano avvolti nel mistero.

I carabinieri, giunti sul luogo, hanno effettuato un sopralluogo insieme ai soccorritori alpini della guardia di finanza, ma gli elementi raccolti non sono stati sufficienti per chiarire le circostanze esatte dell’accaduto. Il corpo è stato rinvenuto a circa 1.600 metri di altitudine, nei pressi della malga Raffalt, non lontano dall’auto parcheggiata del giovane. Le indagini sono in corso per fare luce su questa terribile tragedia, che ha scosso profondamente la comunità locale.

