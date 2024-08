Terribile incendio sulla ruota panoramica, decine di persone coinvolte

Un terribile incendio è scoppiato nella notte durante una delle popolari feste di paese. Il rogo ha si è sviluppato sulla ruota panoramica e ha provocato almeno trenta feriti. La causa dell’incendio non è ancora chiara.

Oltre trenta persone sono rimaste ferite sabato sera durante un incendio che ha coinvolto una grande ruota panoramica durante l’Highfield Festival, nei pressi della città tedesca di Lipsia. L’incendio, scoppiato poco dopo le 21, è stato provocato dalle fiamme sprigionate in due cabine della ruota, secondo quanto riferito dalla polizia. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente e hanno domato le fiamme, ma quattro persone hanno riportato ustioni e una è rimasta ferita in seguito a una caduta. Altri 18 feriti hanno subito intossicazioni da fumo. Tra i feriti si contano anche membri delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco, intervenuti per prestare soccorso. Richiesto anche l’intervento di elicotteri. (continua dopo la foto)

UPDATE: The fire is still burning on a ferris wheel at the Highfield Festival in Leipzig, Germany – which attracts 30,000 people every year. There were still passengers onboard the ferris wheel as it went up in flames.#BREAKING #Germany pic.twitter.com/gRmw2AzWEt